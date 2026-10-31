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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.36 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 1 November 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi Zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (freepik)

JawaPos.com - Peruntungan setiap zodiak pada Minggu, 1 November 2026, diperkirakan menghadirkan warna yang berbeda. 

Ada yang berpeluang menikmati suasana hati lebih positif, menemukan kesempatan baru, atau merasakan hubungan yang semakin hangat. 

Namun, sebagian lainnya mungkin perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama ketika berhadapan dengan urusan pekerjaan, keuangan, maupun asmara.

Ramalan zodiak besok ini dapat menjadi gambaran umum untuk menyambut awal November. 

Posisi dan pergerakan benda-benda langit dalam astrologi kerap digunakan untuk membaca tema yang mungkin mewarnai kehidupan setiap tanda zodiak

Meski begitu, keberuntungan tidak hanya berkaitan dengan keadaan yang datang dari luar, tetapi juga cara seseorang merespons peluang dan menghadapi tantangan.

Lantas, zodiak apa yang diprediksi memiliki peruntungan paling baik pada Minggu besok? 

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan zodiak paling beruntung untuk Minggu, 1 November 2026.

1. Leo

Leo menempati posisi pertama dalam urutan zodiak paling beruntung besok, Minggu, 1 November 2026. Kehadiran Bulan di Leo membawa perhatian lebih besar pada kepercayaan diri, kebutuhan untuk mengekspresikan diri, serta keberanian mengambil langkah baru. Situasi ini dapat membuat Leo merasa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas. Setelah melewati beberapa hari dengan berbagai pertimbangan, kamu berpeluang menemukan kembali dorongan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tertunda.

Editor: Novia Tri Astuti
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