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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 1 November 2026: Asmara Hangat, Karier Kian Mantap

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Minggu, 1 November 2026, membawa perhatian pada hubungan pribadi, tanggung jawab, dan cara menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dengan kebutuhan emosional.

Capricorn yang dikenal memiliki sikap serius dan berorientasi pada tujuan mungkin ingin menggunakan hari Minggu untuk menata kembali rencana, menyelesaikan hal yang tertunda, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Dalam urusan hubungan, komunikasi yang terbuka dapat membantu Capricorn memahami sudut pandang orang lain tanpa harus mengorbankan pendiriannya sendiri.

Sementara itu, dari sisi pekerjaan dan keuangan, sikap teliti serta kemampuan mempertimbangkan dampak jangka panjang akan menjadi bekal penting sebelum mengambil keputusan.

Tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus, sehingga Capricorn sebaiknya memilih prioritas yang benar-benar membutuhkan perhatian.

Hari esok juga bisa menjadi kesempatan untuk meninjau kembali rutinitas yang selama ini terlalu berpusat pada pekerjaan.

Ambisi memang dapat mendorong Capricorn mencapai banyak hal, tetapi waktu istirahat dan kedekatan dengan orang-orang tersayang tetap memiliki peran penting dalam menjaga semangat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Minggu, 1 November 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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