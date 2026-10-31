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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 20.51 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Terdapat ironi dalam situasi hari ini, zodiak taurus. Satu-satunya solusi nyata untuk situasi seperti ini adalah menerimanya. 

Jika menjadi terlalu serius, terutama dalam hal seni atau percintaan, taurus pasti akan gagal. Taurus memiliki hati dan emosi yang mendalam. Jadi, seimbangkan diri sendiri dengan tertawa, alih-alih menangisi peristiwa hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Jika pasangan selalu mendukungmu, zodiak taurus perlu meningkatkan komitmen hubungan saat ini. Terkait karir, manfaatkan kesempatan untuk memulai bisnis sampingan yang datang menghampiri.

Sementara itu, berhati-hatilah saat berkendara untuk menghindari benturan dan tabrakan kecil. Terkait keuangan, jelajahi semua pilihan untuk memperluas jangkauan pekerjaan agar taurus mendapatkan keuntungan darinya. 

Cinta Taurus 

Taurus ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memberikan energi positif. Hari ini, taurus dapat melihat secara lebih jelas tentang siapa saja yang mendukung. Jika pasangan selalu mendukung, cobalah membuat hubungan saat ini lebih berkomitmen.

Karir Taurus

Kesempatan untuk memulai bisnis sampingan datang menghampiri. Hal ini adalah kesempatan taurus untuk mewujudkan impian memulai sesuatu sendiri. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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