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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 20.46 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Jika zodiak cancer sedang mencari asmara atau akan menghidupkan kembali api cinta dengan pasangan, berhati-hatilah. Masalah kecil bisa menjadi tak terkendali.

Kondisi ekstrem kemungkinan akan terjadi, karena emosi cancer yang sensitif dikombinasikan dengan lonjakan energi dari luar. Cobalah untuk tidak terlalu kesal ketika ketegangan meningkat karena sesuatu yang tidak penting.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Jika sedang menjalani hubungan jarak jauh, zodiak cancer terkejut karena pasangan akan berkunjung hari ini. Terkait karir, fokuslah melakukan penjadwalan dan perencanaan dengan membuat bagan tanggung jawab, rapat, serta tujuan.

Sementara itu, berhati-hatilah saat berkendara agar cancer tidak terlibat dalam kecelakaan. Terkait keuangan, cancer akan menerima keuntungan finansial atau mendapatkan kenaikan gaji dan promosi dalam waktu dekat.

Cinta Cancer

Jika sedang menjalani hubungan jarak jauh, cancer mungkin terkejut karena pasangan akan berkunjung hari ini. Cancer akan sangat senang menerima kabar ini. Manfaatkan hari ini untuk mempersiapkan kedatangannya.

Karir Cancer

Jika merupakan seorang pekerja kantoran, fokuslah melakukan penjadwalan dan perencanaan. Buatlah bagan tanggung jawab, rapat, dan tujuan. Identifikasi waktu yang tersedia untuk mewujudkan tujuan tersebut dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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