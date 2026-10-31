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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.56 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup dan Kebugaran Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab mungkin membuatmu kurang memperhatikan kebutuhan tubuh sendiri.

Karena itu, menjaga keseimbangan antara aktivitas, asupan makanan, dan waktu istirahat menjadi hal penting agar kondisi fisik tetap terpelihara.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 31 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, Capricorn sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan.

Tubuh membutuhkan kesempatan untuk beristirahat setelah digunakan menjalankan berbagai kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran.

Jika belakangan ini jadwalmu terasa semakin padat, cobalah menyediakan waktu khusus untuk memulihkan energi.

Jangan terus memaksakan diri menyelesaikan seluruh tanggung jawab tanpa memberikan jeda yang cukup.

Editor: Novia Tri Astuti
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