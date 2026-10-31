Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup dan Kebugaran Tubuh

JawaPos.com - Capricorn perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab mungkin membuatmu kurang memperhatikan kebutuhan tubuh sendiri.

Karena itu, menjaga keseimbangan antara aktivitas, asupan makanan, dan waktu istirahat menjadi hal penting agar kondisi fisik tetap terpelihara.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 31 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, Capricorn sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan.

Tubuh membutuhkan kesempatan untuk beristirahat setelah digunakan menjalankan berbagai kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran.

Jika belakangan ini jadwalmu terasa semakin padat, cobalah menyediakan waktu khusus untuk memulihkan energi.