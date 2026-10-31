Bikin Takjub! Ini 7 Weton yang Diprediksi Bakal Ketiban Keberuntungan Besar dan Hidup Sejahtera

JawaPos.com - Pancaran energi positif dan watak bawaan lahir sering kali menjadi landasan datangnya peluang serta keberuntungan hidup.

Menurut peninggalan budaya dan tafsir Primbon Jawa, setiap weton memiliki karakteristik unik yang jika diimbangi dengan ketekunan, kerja keras, serta manajemen yang bijak, berpotensi mengantarkan seseorang menuju taraf hidup yang mapan dan sejahtera.

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton terpilih yang diprediksi akan membuat banyak orang takjub karena berpotensi menuai keberuntungan melimpah serta menikmati kehidupan yang lebih nyaman.

Berikut tujuh weton yang diramalkan akan menuai keberuntungan dan hidup sejahtera menurut interpretasi Primbon Jawa.

1. Minggu Kliwon (Neptu 13)

Pemilik weton Minggu Kliwon dikenal memiliki karakter yang cukup kuat, tenang, mandiri, serta penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Wataknya yang tidak mudah putus asa membuat Minggu Kliwon berpotensi menerima keberuntungan secara bertahap—baik berupa peluang kerja, bisnis yang berkembang, maupun terbukanya jalan-jalan baru menuju kemapanan ekonomi.

2. Senin Pahing (Neptu 13)

Senin Pahing dihubungkan dengan sosok yang memiliki semangat tinggi, kemauan kuat, dan sangat serius dalam mengejar tujuan hidup.