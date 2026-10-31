Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Pencernaan dan Kualitas Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, terutama dalam menjaga pola makan dan memenuhi kebutuhan istirahat.

Kesibukan yang terus berjalan bisa membuatmu lupa memperhatikan kondisi tubuh, sehingga penting untuk mulai menyeimbangkan aktivitas dengan waktu pemulihan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Sabtu, 31 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya tidak terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena ingin menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas yang belum tuntas.

Kebiasaan menunda makan dapat membuat jadwal konsumsi makanan menjadi tidak teratur dan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang.

Usahakan tetap menyediakan waktu untuk menikmati makanan bergizi dengan komposisi yang seimbang.

Perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, sumber protein, serta makanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.