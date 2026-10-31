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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Minggu, 1 November 2026 | 00.05 WIB

Ini 11 Weton yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar Tak Terduga dan Tiba-Tiba Kaya Raya

Ilustrasi weton kaya raya (magnific) - Image

Ilustrasi weton kaya raya (magnific)

JawaPos.com - Fenomena seseorang yang semula hidup sederhana lalu mengalami lonjakan ekonomi secara cepat hingga dijuluki "Orang Kaya Baru" (OKB) sering kali merupakan buah dari akumulasi ketekunan, kesabaran, serta momentum terbukanya peluang emas.

Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, terdapat 11 weton khusus dari total 35 weton yang diprediksi memiliki karakter positif serta potensi kuat untuk mendadak kaya raya lewat kejutan rezeki tak terduga.

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut 11 weton terpilih yang diprediksi akan menjadi calon "OKB" dan dilimpahi keberuntungan besar.

1.      Kamis Legi (Neptu 13)

Kamis Legi dikenal mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang kuat.

Dinaungi oleh filosofi Tunggak Semi, weton ini dibekali kemampuan luar biasa untuk selalu bangkit dari masa-masa sulit.

Ketangguhannya dalam membangun usaha atau karier diprediksi memicu lonjakan rezeki besar yang mengubah status ekonominya.

2.      Selasa Wage (Neptu 7)

Meski memiliki nilai neptu relatif kecil, Selasa Wage adalah pribadi yang berprinsip teguh dan peka terhadap keadaan.

Berada di bawah naungan Pandito Kang Lelaku, ia sangat gemar belajar dan kaya akan pengalaman hidup.

Editor: Hanny Suwindari
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