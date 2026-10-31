Mulai Menerang! 7 Weton Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar dan Berpotensi Mendadak Kaya Raya

Ilustrasi Rezeki Nomplok (freepik)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan dan waktu kejayaannya masing-masing. Ketika usaha yang selama ini dirasa berat perlahan mulai membuahkan hasil, pintu-pintu peluang baru akan terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka untuk menerangi jalan hidup seseorang.
Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton pilihan yang diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan besar hingga berpotensi mendadak kaya raya.
Berikut tujuh weton yang diramalkan akan ditimpa keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya secara tiba-tiba menurut interpretasi Primbon Jawa.
1. Sabtu Pon (Neptu 16)
Sabtu Pon merupakan sosok pekerja keras yang memiliki kemauan kuat dan tidak mudah menyerah.
Berada di bawah naungan tunggak semi, weton ini memiliki ketahanan luar biasa untuk selalu bangkit dari masa-masa sulit.
Pengalaman hidupnya yang matang diprediksi mendatangkan kejutan rezeki besar dan kemajuan bisnis yang pesat.
2. Minggu Wage (Neptu 9)
Dikenal tenang dan berpemikiran dalam, Minggu Wage dinaungi oleh watak lakuning angin yang dinamis serta pandai membaca situasi.
Karakter luwesnya dalam mengamati peluang bisnis atau usaha sampingan diprediksi membukakan jalan rezeki baru yang mengubah taraf ekonominya menjadi jauh lebih mapan.
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Jawa Pos
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