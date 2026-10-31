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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Keberuntungan Besar! Ini 7 Weton yang Diprediksi Tiba-Tiba Jadi Wong Sugih dan Panen Rezeki

diramalkan punya keberuntungan besar (dok: magnific) - Image

diramalkan punya keberuntungan besar (dok: magnific)

JawaPos.com - Pancaran energi kebaikan, empati sosial, dan watak pantang menyerah sering kali menjadi pembuka jalan menuju kejutan rezeki yang tak disangka-sangka.

Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, weton lahir kerap memetakan kecenderungan karakter positif serta peluang lonjakan ekonomi yang dapat mengubah garis nasib seseorang menjadi sosok yang sangat makmur ("wong sugih").

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton terpilih yang diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan drastis hingga berpotensi mendadak kaya raya.

Berikut tujuh weton yang diramalkan akan ditimpa keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya secara tiba-tiba menurut interpretasi Primbon Jawa.

1.      Kamis Pon

Kamis Pon memiliki karakter yang sangat kuat, tidak mudah menyerah, dan berempati tinggi kepada orang-orang di sekitarnya.

Kebaikan serta kepedulian tulusnya memicu hadirnya banyak koneksi dan jalan rezeki tak terduga.

Ketika bisnis atau pekerjaannya menemukan momentum tepat, kondisi ekonomi Kamis Pon diprediksi akan melonjak pesat secara drastis.

2.      Senin Wage

Dikenal penuh pertimbangan cermat dan berhati welas asih, Senin Wage tidak pernah tega melihat orang lain menderita.

Editor: Hanny Suwindari
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