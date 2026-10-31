Bakal Wong Sugih! 5 Weton yang Diprediksi Ditimpa Keberuntungan Besar dan Berpotensi Hidup Makmur

Ilustrasi Weton Jadi Wong Sugih (magnific)
JawaPos.com - Pancaran watak bawaan lahir, keberanian, serta kemampuan bangkit dari kesulitan sering kali menjadi fondasi utama hadirnya kejutan keberuntungan besar.
Dalam khazanah tradisi budaya Primbon Jawa, perhitungan weton tidak hanya memetakan tanggal lahir, tetapi juga memprediksi kecenderungan nasib serta potensi ekonomi seseorang menuju jenjang kemapanan ("wong sugih").
Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton terpilih yang diprediksi berada di jalur keberuntungan melimpah dan berpotensi hidup berkecukupan.
Berikut lima weton yang diramalkan akan ditimpa keberuntungan besar dan hidup sejahtera menurut interpretasi Primbon Jawa.
1. Senin Kliwon (Neptu 12)
Senin Kliwon dikenal memiliki perasaan sensitif, peka membaca situasi, dan memegang teguh pilihan hidupnya.
Berada di bawah naungan Macan Ketawan, weton ini dibekali keberanian, semangat juang, dan ketangguhan tinggi.
Peluang rezekinya terbuka melalui banyak jalur—mulai dari prospek bisnis baru hingga jaringan relasi—yang jika dikelola konsisten akan membawanya pada kehidupan yang sangat kaya.
2. Selasa Legi (Neptu 8)
Memiliki kepribadian yang luwes, mudah beradaptasi, dan antusias dalam mengejar tujuan hidup adalah ciri khas Selasa Legi.
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Jawa Pos
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