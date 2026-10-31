12 Weton yang Diprediksi Membawa Kehidupan Makmur dan Berpotensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton kaya raya (magnific)
JawaPos.com - Pancaran watak bawaan lahir, ketekunan, serta kepedulian sosial yang tinggi sering kali menjadi kunci pembuka jalan menuju kemakmuran dan kesuksesan finansial.
Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, dari total 35 weton yang ada, terdapat 12 weton khusus yang diprediksi memiliki potensi jalan hidup yang sangat kuat untuk mencapai taraf hidup yang mapan dan sejahtera.
Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat 12 weton terpilih yang diprediksi akan menyambut kehidupan makmur dan berpotensi menjadi orang kaya raya.
Berikut 12 weton yang diramalkan membawa kehidupan makmur dan kaya raya menurut interpretasi Primbon Jawa.
1. Selasa Kliwon
Selasa Kliwon dikenal berani dalam mengambil keputusan, peka terhadap keadaan, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah.
Sifat sosialnya yang tinggi serta rasa welas asih kepada sesama menjadi pendorong utama datangnya peluang bisnis dan hubungan kerja sama yang mengantarkannya pada kemapanan.
2. Jumat Legi
Ramah, mudah bergaul, dan pandai bersosialisasi membuat Jumat Legi memiliki jaringan relasi yang sangat luas.
Karakteristiknya yang gemar membantu orang lain tanpa pamrih kerap membukakan pintu-pintu rezeki baru yang bermuara pada stabilitas keuangan dan kehidupan yang kaya.
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Jawa Pos
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