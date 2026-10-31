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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.22 WIB

Dihajar Rezeki Dahsyat! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar

Ilustrasi zodiak dengan keberuntungan besar (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak dengan keberuntungan besar (Freepik)

JawaPos.com - Keberuntungan besar sering kali datang saat aura energi tubuh bersinergi secara harmonis dengan alam semesta.

Ketika kedisiplinan, fokus kerja keras, dan tekad pantang menyerah dipadukan dengan momentum pancaran aura yang cerah, rezeki melimpah akan hadir untuk membawa perubahan nasib yang signifikan.

Menurut ulasan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, periode minggu ini menjadi fase yang sangat membahagiakan.

Berdasarkan analisis pembacaan energi, beliau menyampaikan bahwa rezeki yang sangat dahsyat akan menghampiri enam zodiak terpilih yang memiliki potensi aura sangat kuat.

Berikut enam zodiak yang diprediksi akan dihajar rezeki dahsyat sepanjang minggu ini.

1.      Virgo

Virgo dikenal memiliki daya analisis yang kuat, teratur, rapi, dan perfeksionis.

Berbekal ambisi yang tinggi, ketenangan, serta rasa percaya diri yang mantap, Virgo merupakan pejuang yang selalu bekerja dengan perhitungan matang.

Kesetiaan, kejujuran, dan sifat rendah hatinya membuahkan hasil manis minggu ini lewat datangnya rezeki dahsyat yang melimpah.

2.      Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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