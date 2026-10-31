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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.18 WIB

Rezeki Nomplok Datang Tiba-Tiba! Ini 7 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar

Ilustrasi Kecipratan Rezeki Nomplok (magnific) - Image

Ilustrasi Kecipratan Rezeki Nomplok (magnific)

JawaPos.com - Pancaran energi kebaikan dan aura positif dari alam semesta kerap mendatangkan kejutan rezeki yang tidak disangka-sangka.

Ketika kesempatan emas berpadu dengan kedisiplinan serta usaha pantang menyerah yang telah ditanam, keberuntungan besar dapat hadir secara mendadak mulai dari Sabtu ini hingga pekan depan untuk membawa perubahan nasib yang signifikan.

Menurut ulasan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, periode sepekan ke depan menjadi momentum yang sangat luar biasa.

Berdasarkan pembacaan aura dan energi yang memancar bersinar terang, beliau menyampaikan bahwa rezeki nomplok tak terduga resmi menghampiri tujuh zodiak pilihan.

Berikut tujuh zodiak yang diprediksi akan sangat terkejut karena ketiban rezeki nomplok minggu ini.

1.      Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang sangat sabar, disiplin, praktis, dan cerdas.

Sebagai pribadi yang menikmati kesendirian namun sangat dapat diandalkan, Capricorn selalu memegang teguh janji dan berprinsip pantang mundur.

Karakteristiknya yang jujur, teguh, serta berperhitungan matang menjadikan Capricorn zodiak pertama yang diprediksi menerima kejutan rezeki nomplok.

2.      Libra

Editor: Hanny Suwindari
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