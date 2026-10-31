Tiba-Tiba Kaya Raya! Ini 6 Weton yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar dan Rezeki

Weton yang diramalkan punya potensi untuk jadi sugih kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya meningkat drastis. (dok: magnific)
JawaPos.com - Pancaran energi kebaikan, kepedulian sosial, serta watak pantang menyerah sering kali menjadi pembuka jalan menuju kejutan rezeki yang tidak disangka-sangka.
Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, perhitungan weton kelahiran kerap dikaitkan dengan potensi karakter positif serta peluang lonjakan kondisi ekonomi yang dapat mengubah status hidup seseorang menjadi jauh lebih stabil dan berkecukupan.
Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton terpilih yang diprediksi memiliki peluang emas untuk mengalami peningkatan ekonomi secara drastis hingga mendadak kaya raya.
Berikut enam weton yang diramalkan akan ditimpa keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya secara tiba-tiba menurut interpretasi Primbon Jawa.
1. Kamis Legi
Kamis Legi dikenal memiliki watak yang tenang, berbudi pekerti baik, dan sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya.
Sifatnya yang gemar membantu sesama tanpa melupakan kebaikan orang lain menjadi energi positif tersendiri.
Ketika keterampilan yang dimilikinya berkembang dan bertemu dengan peluang yang tepat, Kamis Legi diprediksi akan mengalami lonjakan ekonomi yang sangat pesat.
2. Selasa Wage
Dikenal memiliki keteguhan hati yang kuat, tidak mudah menyerah, dan tahan banting dalam menghadapi ujian hidup, Selasa Wage juga menyimpan sisi kepedulian yang tinggi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022