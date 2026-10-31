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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.14 WIB

Tiba-Tiba Kaya Raya! Ini 6 Weton yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar dan Rezeki

Weton yang diramalkan punya potensi untuk jadi sugih kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya meningkat drastis. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan punya potensi untuk jadi sugih kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya meningkat drastis. (dok: magnific)

JawaPos.com - Pancaran energi kebaikan, kepedulian sosial, serta watak pantang menyerah sering kali menjadi pembuka jalan menuju kejutan rezeki yang tidak disangka-sangka.

Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, perhitungan weton kelahiran kerap dikaitkan dengan potensi karakter positif serta peluang lonjakan kondisi ekonomi yang dapat mengubah status hidup seseorang menjadi jauh lebih stabil dan berkecukupan.

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton terpilih yang diprediksi memiliki peluang emas untuk mengalami peningkatan ekonomi secara drastis hingga mendadak kaya raya.

Berikut enam weton yang diramalkan akan ditimpa keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya secara tiba-tiba menurut interpretasi Primbon Jawa.

1.      Kamis Legi

Kamis Legi dikenal memiliki watak yang tenang, berbudi pekerti baik, dan sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Sifatnya yang gemar membantu sesama tanpa melupakan kebaikan orang lain menjadi energi positif tersendiri.

Ketika keterampilan yang dimilikinya berkembang dan bertemu dengan peluang yang tepat, Kamis Legi diprediksi akan mengalami lonjakan ekonomi yang sangat pesat.

2.      Selasa Wage

Dikenal memiliki keteguhan hati yang kuat, tidak mudah menyerah, dan tahan banting dalam menghadapi ujian hidup, Selasa Wage juga menyimpan sisi kepedulian yang tinggi.

Editor: Hanny Suwindari
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