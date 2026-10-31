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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.08 WIB

Rezeki Nomplok! 6 Zodiak Diprediksi Ketiban Keberuntungan Tak Terduga Menurut Ki Truno Pamungkas

12 Zodiak ./ (CANVA) - Image

12 Zodiak ./ (CANVA)

JawaPos.com - Pancaran energi kebaikan dan aura positif dari alam semesta kerap kali mendatangkan kejutan rezeki yang tak disangka-sangka.

Ketika kesempatan emas berpadu dengan usaha serta kerja keras yang telah ditanam, keberuntungan besar dapat hadir secara tiba-tiba untuk mengubah nasib dan melancarkan berbagai urusan hidup.

Menurut ulasan spiritual dan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi momen yang sangat luar biasa bagi beberapa pribadi terpilih.

Berdasarkan pembacaan energi dan aura yang bersinar terang, beliau menyampaikan bahwa rezeki nomplok dan keberuntungan tak terduga resmi menghampiri enam zodiak yang siap menyambut kemakmuran.

Berikut enam zodiak yang diprediksi akan sangat terkejut karena ketiban rezeki nomplok tak terduga minggu ini.

1.      Capricorn

Capricorn merupakan sosok yang sabar, disiplin, praktis, serta sangat mandiri.

Berpegang pada tekad "maju terus dan pantang mundur", Capricorn selalu menepati janji serta memiliki perhitungan yang matang dalam setiap langkahnya.

Kesetiaan, kejujuran, dan rasa percaya dirinya yang tinggi menjadikan Capricorn zodiak pertama yang diprediksi menerima kejutan keberuntungan minggu ini.

2.      Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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