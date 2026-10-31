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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.05 WIB

Keberuntungan Besar! Ini 5 Weton yang Diprediksi Panen Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (magnific) - Image

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (magnific)

JawaPos.com - Pancaran watak bawaan lahir, keteguhan hati, serta kemampuan menjaga kepercayaan sosial sering kali menjadi pemicu datangnya rezeki yang berlimpah.

Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, perhitungan weton kelahiran dan neptu kerap dikaitkan dengan potensi karakter positif, daya juang harian, serta peluang peningkatan ekonomi menuju kehidupan yang jauh lebih mapan.

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton terpilih yang diprediksi akan menerima keberuntungan besar dan berpotensi mengalami peningkatan finansial yang sangat signifikan ("dilimpahi uang").

Berikut lima weton yang diramalkan akan ditimpa keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya menurut interpretasi Primbon Jawa.

1.      Rabu Pahing (Neptu 16)

Rabu Pahing dikenal memiliki kemauan yang kuat, rasa percaya diri tinggi, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi rintangan hidup.

Berada di bawah naungan Wasesa Segara, rezeki dan peluang bisnisnya diprediksi terbentang luas bagaikan samudra.

Karakter pantang menyerahnya yang dipadukan dengan usaha produktif menjadi kunci utama terwujudnya kemakmuran finansial.

2.      Senin Kliwon (Neptu 12)

Senin Kliwon merupakan pribadi yang peka terhadap lingkungan serta pandai membangun dan memelihara hubungan baik dengan sesama.

Editor: Hanny Suwindari
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