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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Wong Sugih! 8 Weton yang Diprediksi Panen Keberuntungan Besar dan Berpotensi Kaya Raya

Weton yang bisa kaya raya mendadak di akhir tahun 2026 saat rezeki tak terduga menunggu. (dok: magnific) - Image

Weton yang bisa kaya raya mendadak di akhir tahun 2026 saat rezeki tak terduga menunggu. (dok: magnific)

JawaPos.com - Perjalanan hidup dan jalan keberuntungan setiap orang memang berbeda-beda.

Dalam tradisi warisan budaya Jawa, weton kelahiran sering kali digunakan sebagai sarana untuk membaca watak dasar, potensi diri, serta arah prospek rezeki seseorang seiring bertambahnya usia dan pengalaman.

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton terpilih yang diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan besar hingga berpotensi menjadi sosok yang sangat makmur dan kaya raya ("wong sugih").

Berikut delapan weton yang diramalkan akan panen keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya menurut interpretasi Primbon Jawa.

1.      Kamis Kliwon (Neptu 16)

Kamis Kliwon dikenal memiliki keyakinan yang teguh, rasa tanggung jawab tinggi, serta berjiwa welas asih.

Sifatnya yang gemar membantu sesama tanpa perlu pamer menjadi energi positif tersendiri.

Seiring bertambahnya kedewasaan dan kemampuannya dalam mengelola keuangan secara bijak, Kamis Kliwon diprediksi mampu membangun serta mempertahankan kekayaan yang berlimpah.

2.      Senin Legi (Neptu 9)

Memiliki kepribadian yang lembut, ramah, dan pandai berkomunikasi membuat Senin Legi sangat disukai dalam lingkaran sosial.

Editor: Hanny Suwindari
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