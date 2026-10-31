Kemakmuran Bersinar Terang! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dilimpahi Rezeki Melimpah

Ilustrasi Menarik Rezeki Berlimpah (magnific)
JawaPos.com - Pancaran energi positif dari alam semesta kerap menjadi penanda datangnya fase kemakmuran dan kelancaran rezeki.
Setelah melalui berbagai proses serta usaha, terdapat momen-momen spiritual di mana pintu keberuntungan terbuka lebar bagi mereka yang konsisten berjuang dan menjaga niat baik.
Menurut ulasan spiritual dan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi periode yang sangat membahagiakan.
Berdasarkan pembersihan energi negatif serta doa berkah spiritual, beliau menyampaikan bahwa aura keberuntungan yang melimpah dan rezeki besar resmi menghampiri enam zodiak pilihan yang memiliki pancaran cahaya energi luar biasa.
Berikut enam zodiak yang diprediksi akan dilimpahi rezeki melimpah dan dikunjungi kemakmuran minggu ini.
1. Capricorn
Capricorn dikenal sebagai sosok yang sabar, disiplin, praktis, dan cerdas. Berpegang pada prinsip pantang menyerah serta perhitungan yang matang, Capricorn adalah figur yang sangat dapat diandalkan dan selalu menepati janji.
Kejujuran serta rasa percaya dirinya yang tinggi menjadikan Capricorn zodiak pertama yang disambut oleh keberuntungan rezeki yang sangat besar minggu ini.
2. Pisces
Pisces merupakan pribadi berhati besar, murah hati, artistik, dan memiliki intuisi yang sangat tajam.
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Jawa Pos
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