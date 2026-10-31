Ketiban Rezeki Nomplok! Ini 6 Zodiak yang Bakal Dihantam Palu Godam Keberuntungan

Ilustrasi Rezeki Nomplok (freepik)
JawaPos.com - Keberuntungan besar sering kali datang di waktu yang tidak terduga, membawa dorongan energi positif untuk mengubah nasib dan melancarkan segala urusan kehidupan.
Berdasarkan pembacaan spiritual dan energi kosmik, terdapat momen emas di mana pintu rezeki dan peluang terbuka lebar bagi beberapa pribadi yang terpilih.
Menurut ramalan astrologi dan tayangan spiritual dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi fase transformatif yang sangat cerah.
Lewat hasil meditasi tanpa rekayasa, beliau mengungkapkan bahwa aura keberuntungan yang melimpah—diibaratkan seperti dihantam "Palu Godam Keberuntungan"—akan mendatangi enam zodiak dengan karakter pejuang dan berhati mulia.
Berikut enam zodiak yang diprediksi akan dihantam Palu Godam Keberuntungan dan panen kesuksesan minggu ini.
1. Capricorn
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang sangat sabar, tenang, disiplin, dan memiliki cara kerja yang praktis.
Sosoknya sangat dapat diandalkan karena selalu menepati janji serta pantang menyerah sebelum impiannya terwujud.
Dihiasi kejujuran, kesetiaan, serta perhitungan yang matang, Capricorn resmi menjadi zodiak pertama yang menyambut hantaman keberuntungan besar minggu ini.
2. Aquarius
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