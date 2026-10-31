Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Rezeki Berkelimpahan Menyapa! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Keberuntungan Besar

12 Zodiak ./ (CANVA) - Image

12 Zodiak ./ (CANVA)

JawaPos.com - Pancaran energi positif dari alam semesta kerap membawa dorongan besar bagi kelancaran rezeki dan pencapaian impian harian.

Ketika kerja keras, kedisiplinan, dan fokus yang konsisten bertemu dengan momentum pancaran aura yang cerah, keberuntungan besar akan datang melimpah.

Menurut ulasan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi fase yang sangat dinantikan.

Berdasarkan pembacaan energi dan karakter yang kuat, beliau menyampaikan bahwa keberuntungan yang melimpah dan rezeki berkelimpahan resmi menghampiri enam zodiak terpilih.

Berikut enam zodiak yang diprediksi akan dilimpahi keberuntungan besar sepanjang minggu ini.

1.      Taurus

Taurus dikenal sebagai sosok yang tenang, mandiri, konsisten, dan bertekad kuat untuk membuktikan kemampuannya.

Berpegang pada fakta serta cara kerja yang sistematis, Taurus adalah pejuang gigih yang pantang menyerah sebelum tujuannya tercapai.

Sifatnya yang jujur, humoris, dan sangat dapat diandalkan membawa Taurus pada kelimpahan rezeki minggu ini.

2.      Libra

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus 31 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus 31 Oktober 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 31 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 31 Oktober 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.13 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Gemini dan Cancer 31 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Gemini dan Cancer 31 Oktober 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.08 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore