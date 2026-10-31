Ramalan Zodiak Capricorn 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Jika tidak berusaha untuk berkomunikasi hari ini, zodiak Capricorn bisa sedikit disalahpahami. Pikirkan semuanya sebelum berbicara agar Capricorn tidak memperburuk keadaan dengan komentar yang kurang baik.
Jika terjadi kesalahpahaman berulang, Capricorn bisa menjadi frustrasi. Mungkin, hal ini karena Capricorn dalam suasana hati yang mudah tersinggung. Pertahankan sikap tenang dan santai, serta waspadai terjadinya perselisihan. Capricorn harus memahami dan terbuka terhadap kebutuhan orang yang dicintai.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn dan pasangan harus melakukan hal-hal bersama guna mempererat hubungan yang terjalin. Terkait karir, Capricorn harus belajar untuk mengabaikan orang lain dan melanjutkan pekerjaan sendiri.
Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari sakit perut yang diindikasikan terjadi hari ini. Terkait keuangan, manfaatkan saat ini untuk mengembangkan karir dan mengambil langkah dalam meraih tujuan finansial.
Cinta Capricorn
Hobi akan membantu Capricorn dan pasangan menikmati kebersamaan hari ini. Melakukan hal-hal bersama akan mempererat hubungan yang terjalin.
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Jawa Pos
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