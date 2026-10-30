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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.57 WIB

Ramalan Shio Kerbau Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kerbau besok Sabtu 31 Oktober 2026./Magnific/ zaie - Image

Ramalan Shio Kerbau besok Sabtu 31 Oktober 2026./Magnific/ zaie

JawaPos.com – Ramalan Shio Kerbau untuk besok, Sabtu, 31 Oktober 2026, menghadirkan gambaran yang cukup menenangkan.

Karakter Kerbau yang tekun dan dapat dipercaya menjadi kekuatan utama dalam menghadapi hari tersebut. Suasana yang stabil membuat banyak urusan terasa lebih mudah ditata dengan tenang.

Meski begitu, kamu tetap perlu berhati-hati agar tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (30/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kerbau besok Sabtu 31 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang pada hari itu sejalan dengan sifatmu yang bisa diandalkan dan selalu berhati-hati dalam bertindak.

Angka keberuntungan 2 mengingatkanmu untuk memeriksa ulang setiap rencana investasi maupun pengeluaran baru sebelum kamu memutuskan.

Benda berwarna putih, misalnya lembar catatan keuangan yang rapi, bisa sangat membantu pikiranmu menjadi lebih jernih.

Arah utara menekankan pentingnya kestabilan, sehingga kamu sebaiknya fokus pada tabungan jangka panjang daripada keuntungan cepat.

Hindari membeli barang secara impulsif karena dorongan sesaat yang sering membuat keuanganmu terasa kurang nyaman nantinya.

Editor: Hanny Suwindari
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