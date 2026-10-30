3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Punya Banyak Rezeki, Makin Tua Kian Kaya Raya 

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan punya banyak rezeki saat makin tua kian kaya raya. (dok: magnific)
JawaPos.com - Bagi sebagian orang bertambahnya umur atau usia tentu memiliki maknanya tersendiri.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, makin tuanya seseorang juga berkorelasi atau punya keterkaitan dengan kebijaksanaan dan kesejahteraan.
Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang menapaki fase baru hidupnya ketika kemakmuran hidup bisa dicapai.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan punya banyak rezeki saat makin tua kian kaya raya.
1. Weton Rabu Kliwon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Kliwon dipercaya memiliki pribadi yang tenang dan sabar.
Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka punya keberuntungan yang baik, yang mana banyak hal baru datang ke hidup mereka.
Adapun salah satu kebaikan yang datang diyakini berupa kelancaran dalam mencari pundi-pundi rupiah.
Bagi mereka yang sudah berusia paruh baya, uang yang datang dimungkinkan dalam jumlah besar lantaran mereka selalu tabah menghadapi berbagai cobaan dan rintangan hidup.
2. Weton Sabtu Legi
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022