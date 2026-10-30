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Penulis: Muhammad Rais Raya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.04 WIB

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Punya Banyak Rezeki, Makin Tua Kian Kaya Raya 

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan punya banyak rezeki saat makin tua kian kaya raya. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan punya banyak rezeki saat makin tua kian kaya raya. (dok: magnific)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang bertambahnya umur atau usia tentu memiliki maknanya tersendiri.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, makin tuanya seseorang juga berkorelasi atau punya keterkaitan dengan kebijaksanaan dan kesejahteraan. 

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang menapaki fase baru hidupnya ketika kemakmuran hidup bisa dicapai.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan punya banyak rezeki saat makin tua kian kaya raya.

1. Weton Rabu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Kliwon dipercaya memiliki pribadi yang tenang dan sabar.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka punya keberuntungan yang baik, yang mana banyak hal baru datang ke hidup mereka.

Adapun salah satu kebaikan yang datang diyakini berupa kelancaran dalam mencari pundi-pundi rupiah.

Bagi mereka yang sudah berusia paruh baya, uang yang datang dimungkinkan dalam jumlah besar lantaran mereka selalu tabah menghadapi berbagai cobaan dan rintangan hidup.

2. Weton Sabtu Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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