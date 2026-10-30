Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 30 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 30 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian di tengah keinginan untuk terus produktif dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab.

Kesibukan pekerjaan mungkin membuatmu lebih sering mengutamakan target daripada memperhatikan kebutuhan tubuh sendiri.

Padahal, menjaga kebugaran juga penting agar kamu tetap memiliki energi untuk menjalani aktivitas tanpa mudah mengalami kelelahan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 30 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari, terutama ketika jadwal pekerjaan sedang padat.

Jangan sampai keinginan menyelesaikan seluruh tugas membuatmu terus menunda waktu makan, lupa minum, atau mengurangi waktu istirahat.

Pastikan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi dengan mengonsumsi makanan bergizi secara teratur sepanjang hari.