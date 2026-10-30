Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 30 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Jumat ini perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan sehari-hari dan kebutuhan tubuh untuk memulihkan energi.
Semangat yang tinggi mungkin membuatmu ingin menyelesaikan berbagai pekerjaan sekaligus, tetapi terlalu memaksakan diri tanpa memberikan jeda dapat membuat stamina lebih cepat terkuras.
Karena itu, Leo perlu memahami bahwa menjaga produktivitas bukan hanya tentang menyelesaikan banyak tugas, melainkan juga memastikan tubuh tetap memiliki tenaga untuk menjalani aktivitas berikutnya.
Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan mengatur jadwal agar pekerjaan tidak mengambil seluruh waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat.
Ketika memiliki banyak tanggung jawab, kamu mungkin merasa perlu terus bergerak sampai semua urusan selesai.
Namun, kebiasaan tersebut sebaiknya tidak membuatmu mengabaikan waktu makan, kebutuhan cairan, maupun kesempatan untuk berhenti sejenak.
Cobalah membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian agar setiap tugas dapat diselesaikan secara bertahap tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada tubuh.
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Jawa Pos
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