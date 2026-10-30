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Penulis: Rabbany Wanadriani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.02 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn November 2026: Karier Makin Jelas, Koneksi Baru Membuka Peluang

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ilustrasi zodiak Capricorn. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Horoskop keuangan Capricorn untuk November 2026 mendorong kesabaran dan perencanaan keuangan yang jelas.

Sedangkan Ramalan cinta Capricorn untuk November 2026 menunjukkan bahwa hubungan mungkin membutuhkan pemahaman ekstra.

Melansir astrosofa, berikut ini ramalan zodiak untuk Capricorn dari segi kesehatan, keuangan, karier, percintaan, hingga tips kosmik sepanjang bulan November 2026.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Karier

Ramalan karier Capricorn untuk November 2026 menunjukkan bulan yang penuh dengan evaluasi profesional dan peluang membangun jaringan.

Hindari terburu-buru dalam membuat kesepakatan penting dan luangkan waktu untuk meninjau detailnya.

Anda mungkin menerima saran bermanfaat dari kolega atau terhubung kembali dengan seseorang yang dapat membantu karier.

Para pemilik bisnis sebaiknya fokus membangun kemitraan yang andal daripada membuat janji yang tidak dapat mereka tepati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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