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Penulis: Rabbany Wanadriani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.23 WIB

Panduan Shio Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Shio Monyet mungkin tergoda untuk memancing emosi seseorang.

Sementara di hari esok, shio Kuda cenderung ingin mengambil risiko.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 31 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Anda mungkin tergoda untuk memancing emosi seseorang.

Entah karena itu menyenangkan untuk ditonton atau karena Anda mencoba membuktikan suatu hal.

Tahan godaan itu. Dampak buruk yang mungkin terjadi kemungkinan besar tidak sebanding dengan rasa puas sementara yang Anda dapatkan darinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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