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Penulis: Rabbany Wanadriani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.37 WIB

Panduan Shio Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Shio Tikus mungkin merasa percaya diri dan ambisius, siap menghadapi segalanya!

Di sisi lain, besok seharusnya menjadi hari yang menyenangkan dan positif bagi shio Anjing.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 31 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Anda mungkin merasa percaya diri dan ambisius, siap menghadapi segalanya!

Sungguh cara yang bagus untuk memulai hari, tetapi jangan sampai kelelahan.

Hemat energi Anda untuk hari esok yang mungkin akan sangat sibuk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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