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Penulis: Rabbany Wanadriani
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.28 WIB

Ramalan Zodiak & Pesan Semesta Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pendekatan baru terhadap keuangan dapat membawa imbalan, asalkan Sagitarius mempercayai penilaian sendiri.

Sedangkan bagi Aquarius, keberuntungan finansial tak terduga mungkin muncul.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Sabtu 31 Oktober 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Cakrawala baru menanti dan cinta mengambil nuansa petualangan, baik sendirian maupun berpasangan.

Peluang karier muncul di tempat yang paling tidak Anda duga, raih hal-hal yang belum Anda kenal.

Pendekatan baru terhadap keuangan dapat membawa imbalan, asalkan Anda mempercayai penilaian sendiri.

Cobalah aktivitas fisik baru, tubuh Anda mendambakan variasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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