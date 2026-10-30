Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 30 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini dapat menarik lebih banyak energi positif dalam hidup. Jika merupakan seorang profesional bisnis, hari ini akan menjanjikan. Gemini akan memperoleh keuntungan yang signifikan dari transaksi bisnis di masa lalu.

Selain itu, gemini dapat merencanakan strategi baru untuk guna menarik lebih banyak keuntungan. Namun, pastikan untuk tidak terlibat dalam argumen dengan orang-orang terdekat untuk menjaga hubungan yang baik.

Energi positif dan ide-ide baru mengelilingi zodiak cancer hari ini. Cancer menerima banyak kerja sama dari kolega dan atasan. Cobalah meminta bimbingan dari atasan untuk memulai perubahan besar dan membuat kemajuan di tempat kerja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan memikirkan pasangan sepanjang hari dan kesulitan menyelesaikan hal lain. Terkait karir, kangan lewatkan kesempatan dan lakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, berhati-hatilah saat menangani api atau listrik karena gemini rentan terhadap kecelakaan. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang baik bagi gemini dalam urusan percintaan. Gemini akan menghabiskan hari dengan memikirkan pasangan dan kesulitan menyelesaikan hal lain. Habiskan hari ini dalam suasana tenang dan penuh kasih sayang bersama pasangan.