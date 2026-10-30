Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 30 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo akan mengalami beberapa pasang surut dalam hidup. Leo mungkin harus menghadapi beberapa masalah dengan orang-orang terkasih. Bahkan di tempat kerja, leo akan menghadapi masalah dengan rekan kerja.

Cobalah untuk tetap tenang sebelum mengambil keputusan apa pun. Perselisihan dengan anggota keluarga dapat mengganggu ketenangan mental. Berperilakulah dengan baik dan jagalah ketenangan di rumah.

Zodiak virgo merasa puas dan bahagia, karena ide-ide besar akan datang menghampiri. Manfaatkan peluang yang muncul dan gunakanlah dengan bijak.

Hubungan pribadi mungkin menjadi perhatian utama virgo. Hal-hal dari masa lalu mungkin muncul kembali, tetapi jangan terlalu khawatir agar hal tersebut tidak merusak masa kini. Ini hanyalah fase sementara yang akan segera berlalu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Hubungan zodiak leo dan pasangan tetap kuat meskipun sedang terpisah secara geografis. Terkait karir, tunjukkan apa yang paling dikuasai untuk menetapkan tujuan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya.

Sementara itu, lakukan tindakan yang akan membuat tubuh merasa lebih baik dan lebih berstamina untuk bekerja. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo