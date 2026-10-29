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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Keberuntungan Besar! Ini 6 Weton yang Diprediksi Memiliki Potensi Kekayaan Melimpah

Weton yang bisa kaya raya mendadak di akhir tahun 2026 saat rezeki tak terduga menunggu. (dok: magnific) - Image

Weton yang bisa kaya raya mendadak di akhir tahun 2026 saat rezeki tak terduga menunggu. (dok: magnific)

JawaPos.com - Pancaran watak bawaan lahir, semangat juang, serta kecerdasan membaca peluang harian sering kali menjadi landasan utama hadirnya kemakmuran hidup.

Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, perhitungan weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter positif, daya tahan menghadapi ujian, serta potensi ekonomi menuju kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton terpilih yang diprediksi akan dilimpahi keberuntungan besar dan memiliki potensi kekayaan melimpah.

Berikut enam weton yang diramalkan dilimpahi keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya menurut interpretasi Primbon Jawa.

1.      Selasa Kliwon (Neptu 11)

Selasa Kliwon dikenal memiliki kepribadian yang kuat, teguh pada pendirian, serta selalu berpikir cermat sebelum mengambil tindakan.

Karakter otoritas dan ketangguhan batinnya menjadi modal utama dalam mengarungi dunia pekerjaan maupun bisnis.

Keberaniannya mengambil peluang yang diimbangi dengan manajemen keuangan yang disiplin diprediksi membawanya menuju kemapanan finansial yang stabil.

2.      Jumat Legi (Neptu 11)

Jumat Legi merupakan pribadi yang ramah, mudah bergaul, dan pandai menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitarnya.

Editor: Hanny Suwindari
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