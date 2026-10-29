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Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.20 WIB

3 Zodiak yang Bakal Banjir Rezeki di Akhir Oktober 2026, Duit di Tabungan Mendadak Bertambah Banyak

Zodiak yang diramalkan bakal banjir rezeki di akhir Oktober 2026 saat duit di tabungan mendadak bertambah banyak. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal banjir rezeki di akhir Oktober 2026 saat duit di tabungan mendadak bertambah banyak. (dok: pexels)

JawaPos.com - Terkadang dalam hidup yang dijalani datang sebiuah momen yang amat berpihak pada diri sendiri.

Apa yang dikerjakan seolah bisa mudah dihadapi sekalipun dirasa halangan yang ada begitu besar dan menyulitkan.

Malahan, kenikmatan lain juga hadir tatkala hasil dari membanting tulang begitu menggembirakan sebab bisa membuat hidup kian mapan. 

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal banjir rezeki di akhir Oktober 2026 saat duit di tabungan mendadak bertambah banyak.

1. Zodiak Cancer

Dalam ramalan astrolog, rezeki melimpah diprediksi akan didapatkan oleh mereka yang berzodiak cancer.

Astrolog meyakini, mereka dimungkinkan mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah dari jalan yang tidak terbayangkan.

Ketika banyak yang di-PHK mereka juga bisa tetap bekerja dan mendapatkan pemasukan sehingga hidup tidak terganggu.

Tidak hanya itu, kesetiaan dan kerja keras juga memungkinkan mereka mendapatkan bonus atas promosi jabatan di tempat kerja.

2. Zodiak Leo

Editor: Hanny Suwindari
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