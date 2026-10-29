Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.19 WIB

3 Weton yang Bisa Kaya Mendadak di Akhir Tahun 2026, Rezeki Tak Terduga Sudah Menunggu

Weton yang bisa kaya raya mendadak di akhir tahun 2026 saat rezeki tak terduga menunggu. (dok: magnific) - Image

Weton yang bisa kaya raya mendadak di akhir tahun 2026 saat rezeki tak terduga menunggu. (dok: magnific)

JawaPos.com - Seseorang yang hidupnya dekat dengan rezeki tentu bisa terlihat perbedaannya.

Bila dibandingkan dengan yang lain, orang-orang yang dinaungi keberuntungan sering kali menjalani hidup yang lebih membahagiakan.

Sebab segala kebutuhan hidup bisa terpenuhi termasuk membuat keluarga jauh dari masalah dan persoalan ekonomi.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang bisa kaya raya mendadak di akhir tahun 2026 saat rezeki tak terduga menunggu.

1. Weton Senin Legi 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Legi umumnya merupakan orang yang berkarakter lembut.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini akan punya rezeki yang baik di akhir tahun 2026.

Kepedulian mereka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya membuat pintu rezeki terbuka dengan begitu lebar.

Banyak hal baik datang, termasuk pundi-pundi rupiah yang hadir melalui jalan yang tidak pernah disangka.

2. Weton Jumat Pahing 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Paling Hoki November 2026: Peluang Rezeki, Karier, dan Cinta Menurut Astrologi Tiongkok - Image
Zodiak

Ramalan Shio Paling Hoki November 2026: Peluang Rezeki, Karier, dan Cinta Menurut Astrologi Tiongkok

Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Kejutan Keberuntungan! 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Panen Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

Kejutan Keberuntungan! 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Panen Kesuksesan Besar

Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.17 WIB

Rezeki Nomplok! 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Hoki Besar dan Kejatuhan Dana Melimpah - Image
Zodiak

Rezeki Nomplok! 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Hoki Besar dan Kejatuhan Dana Melimpah

Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.15 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore