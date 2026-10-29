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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.38 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu dijaga melalui keseimbangan antara aktivitas sehari-hari, kondisi emosional, dan waktu istirahat yang memadai.

Secara umum, kamu dapat menjalani rutinitas dengan cukup nyaman, tetapi pikiran yang terlalu sibuk memikirkan persoalan lama berpotensi memengaruhi suasana hati dan tingkat energi.

Karena itu, jangan hanya memperhatikan kebugaran fisik, tetapi berikan perhatian yang sama terhadap ketenangan pikiran agar kamu bisa menjalani aktivitas tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kenangan masa lalu atau masalah yang belum terselesaikan terkadang dapat muncul kembali ketika kamu sedang berusaha berkonsentrasi pada pekerjaan.

Jika hal tersebut terus memenuhi pikiran, kamu mungkin lebih mudah merasa lelah, sulit memusatkan perhatian, atau kehilangan semangat untuk menjalani kegiatan yang biasanya terasa menyenangkan.

Saat menghadapi situasi seperti ini, cobalah memberikan jeda kepada diri sendiri tanpa merasa bersalah karena tidak selalu produktif.

Kamu dapat mengatur pekerjaan menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan dan tidak menimbulkan tekanan sekaligus.

Editor: Novia Tri Astuti
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