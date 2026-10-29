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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.35 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Jumat 30 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Anjing besok Jumat 30 Oktober 2026 (Magnific/ macrovector) - Image

Ramalan Shio Anjing besok Jumat 30 Oktober 2026 (Magnific/ macrovector)

JawaPos.com – Ramalan Shio Anjing untuk besok, Jumat, 30 Oktober 2026, membawa energi yang cukup seimbang.

Hari itu mendorong pemilik shio ini bersikap tenang, teliti, dan tetap setia pada prinsip.

Sifat dapat diandalkan yang kamu miliki menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai situasi.

Empat bidang kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta, punya petunjuk yang layak disimak.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (29/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Jumat 30 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang akan terasa lebih ringan jika kamu menanganinya seperti pekerjaan rutin yang biasa kamu lakukan.

Jika ingin membeli barang mahal, pisahkan prosesnya menjadi dua tahap, yaitu mencari informasi dahulu lalu menimbang.

Editor: Novia Tri Astuti
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