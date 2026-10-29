Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Jumat 30 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi Leo, masalah keuangan sebaiknya ditangani dengan jujur, jangan bersembunyi dari tagihan atau utang.

Sementara bagi Scorpio, perhatikan baik-baik pengeluaran kecil karena dapat bertambah lebih cepat dari yang Anda kira.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Jumat 30 Oktober 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Menurut horoskop harian, alam semesta meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam hal percintaan.

Pengakuan profesional akan segera diraih jika Anda dengan berani membagikan bakat.

Masalah keuangan sebaiknya ditangani dengan jujur, jangan bersembunyi dari tagihan atau utang.