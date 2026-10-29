Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 29 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama jika kamu belakangan ini terlalu sibuk mengejar target pekerjaan dan memenuhi berbagai tanggung jawab pribadi.
Dorongan untuk menyelesaikan semua urusan mungkin membuatmu terus bergerak tanpa menyadari bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Karena itu, jangan sampai ambisi dan kesibukan membuat kebutuhan dasar seperti makan teratur, tidur cukup, serta aktivitas fisik justru terabaikan.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah terlalu lama duduk ketika bekerja tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bergerak.
Jika rutinitasmu banyak dihabiskan di depan komputer atau meja kerja, cobalah menyisihkan beberapa menit untuk berdiri, berjalan sebentar, dan melakukan peregangan ringan.
Jeda singkat tersebut dapat membantu mengurangi kekakuan akibat posisi tubuh yang sama dalam waktu lama sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat.
Capricorn juga bisa mulai menyusun jadwal olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik dan kesibukan sehari-hari.
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Jawa Pos
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