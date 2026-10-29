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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 29 Oktober 2026: Tetap Tekun Mengejar Target

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026, membutuhkan kesabaran dan konsistensi, terutama jika hasil yang diharapkan belum terlihat meskipun kamu sudah bekerja keras.

Kondisi tersebut mungkin membuatmu merasa kurang dihargai atau mulai mempertanyakan apakah usaha yang selama ini dilakukan benar-benar membawa perubahan.

Namun, jangan terburu-buru kehilangan semangat hanya karena perkembangan profesional belum sesuai dengan harapan.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ada sejumlah proses yang tidak bisa berlangsung secara instan, termasuk membangun reputasi, mendapatkan kepercayaan dari atasan, dan mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.

Karena itu, cobalah melihat perjalanan karier secara lebih luas daripada sekadar menilai pencapaian yang berhasil diraih dalam waktu singkat.

Pengalaman yang kamu peroleh dari pekerjaan sehari-hari tetap dapat menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Manfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi kembali target profesional yang sedang dikejar.

Editor: Novia Tri Astuti
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