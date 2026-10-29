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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Tubuh

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama jika aktivitas yang padat mulai menimbulkan rasa lelah, nyeri persendian, atau ketidaknyamanan pada tubuh.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab memang dapat membuatmu terus bergerak, tetapi kebutuhan tubuh tetap harus menjadi perhatian utama.

Jangan mengabaikan sinyal kelelahan hanya demi memenuhi jadwal atau mengejar target pribadi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius yang terbiasa menjalani aktivitas fisik mungkin merasa kurang nyaman ketika harus mengurangi intensitas kegiatan.

Meski begitu, memaksakan diri saat kondisi tubuh tidak prima justru dapat membuat pemulihan menjadi lebih sulit.

Cobalah menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan tubuh pada hari ini.

Jika biasanya kamu melakukan olahraga berat, pertimbangkan untuk memilih aktivitas yang lebih ringan, seperti berjalan santai atau melakukan peregangan secara perlahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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