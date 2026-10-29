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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.50 WIB

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Kamis, 29 Oktober 2026: Terbuka pada Ide Baru

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Karier Sagittarius pada Kamis, 29 Oktober 2026, berpotensi berkembang melalui komunikasi yang baik dan kesediaan untuk bekerja sama dengan orang-orang di lingkungan profesional.

Kamu mungkin merasa telah menemukan cara paling efektif untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi pandangan dari rekan kerja bisa membuka peluang untuk mencoba pendekatan yang berbeda.

Jangan terburu-buru menolak saran hanya karena tidak sesuai dengan kebiasaanmu. Cobalah memahami maksudnya terlebih dahulu, lalu nilai apakah masukan tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan.

Berikut ramalan karier zodiak Sagittarius pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesempatan untuk memperluas wawasan dapat muncul melalui diskusi sederhana, pertukaran gagasan, atau kerja sama dalam menyelesaikan proyek tertentu.

Jika sedang terlibat dalam pekerjaan kelompok, pastikan pembagian tanggung jawab sudah dipahami oleh semua anggota.

Kejelasan tugas akan membantu mengurangi risiko kesalahan sekaligus membuat proses kerja berjalan lebih teratur.

Sagittarius memang cenderung menyukai kebebasan ketika menjalankan tanggung jawab, tetapi kemampuan berkoordinasi tetap menjadi hal penting saat hasil akhir bergantung pada kontribusi banyak orang.

Editor: Novia Tri Astuti
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