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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.48 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Pencernaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan makan yang teratur, pemenuhan kebutuhan cairan, dan pengaturan waktu istirahat yang memadai.

Meskipun tubuh terasa cukup bugar, kesibukan yang padat dapat membuatmu kurang memperhatikan kebutuhan fisik, terutama ketika harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu terbatas.

Karena itu, Scorpio sebaiknya mulai menjaga rutinitas harian agar energi tetap terpelihara dan kenyamanan tubuh tidak terganggu oleh kebiasaan yang kurang sehat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan makan sehari-hari.

Makan terlalu cepat atau memilih makanan tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh dapat memicu ketidaknyamanan pada pencernaan bagi sebagian orang.

Cobalah meluangkan waktu untuk makan dengan lebih tenang dan memperhatikan respons tubuh setelah mengonsumsi makanan tertentu.

Scorpio juga sebaiknya tidak membiasakan diri melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk.

Editor: Novia Tri Astuti
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