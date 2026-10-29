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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.39 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Kualitas Kerja

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026, menuntut perhatian lebih terhadap kualitas pekerjaan dan kemampuan menjaga konsistensi dalam menyelesaikan tanggung jawab.

Hasil kerja yang rapi dan sikap profesional dapat membantu membangun kepercayaan, terutama ketika atasan atau rekan senior mulai memperhatikan cara kamu menangani tugas sehari-hari.

Situasi tersebut tidak perlu dianggap sebagai tekanan semata karena bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kesiapan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya membiasakan diri memeriksa kembali setiap pekerjaan sebelum menyerahkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Jangan menganggap tugas sederhana tidak membutuhkan ketelitian hanya karena proses pengerjaannya terasa mudah.

Kesalahan kecil pada dokumen, angka, jadwal, atau informasi penting dapat menimbulkan pekerjaan tambahan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Dengan meluangkan sedikit waktu untuk melakukan pemeriksaan ulang, kamu dapat meningkatkan kualitas hasil kerja sekaligus mengurangi risiko kesalahpahaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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