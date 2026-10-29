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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.03 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 29 Oktober 2026: Tunjukkan Kemampuan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Leo pada Kamis, 29 Oktober 2026, berpotensi menghadirkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan memperkuat kepercayaan di lingkungan profesional.

Kerja keras yang selama ini dilakukan mungkin mulai menarik perhatian atasan atau rekan kerja yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan.

Meski demikian, Leo tetap perlu menjaga konsistensi dan tidak terburu-buru menganggap perhatian tersebut sebagai tanda bahwa keberhasilan besar sudah berada di depan mata.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya terus mempertahankan kualitas pekerjaan, termasuk ketika harus menyelesaikan tugas rutin yang terkadang terasa monoton.

Jangan meremehkan tanggung jawab kecil karena ketelitian dan kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dapat menjadi pertimbangan ketika perusahaan mencari seseorang untuk menangani proyek atau tugas yang lebih besar.

Kepercayaan profesional biasanya terbentuk melalui kebiasaan menunjukkan hasil yang baik secara konsisten, bukan hanya melalui satu pencapaian yang menonjol.

Apabila menerima pujian dari atasan atau rekan kerja, tanggapilah dengan sikap rendah hati dan terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
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