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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.00 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Stamina

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui pengaturan aktivitas yang seimbang dan kebiasaan mendengarkan kebutuhan tubuh.

Kesibukan serta tanggung jawab yang terus berdatangan bisa membuatmu lebih cepat kehabisan energi, meskipun kegiatan yang dijalani terlihat biasa saja.

Karena itu, jangan mengabaikan rasa lelah hanya demi menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai rencana.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer sebaiknya mulai mengatur jadwal harian dengan lebih realistis agar tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat di tengah berbagai kesibukan.

Jika pekerjaan terasa menumpuk, cobalah membaginya menjadi beberapa tahap dan sisipkan jeda singkat di antara aktivitas.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menjaga konsentrasi sekaligus mengurangi risiko kelelahan akibat bekerja tanpa henti.

Kamu juga perlu mempertimbangkan kondisi fisik sebelum melakukan olahraga atau aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga.

Editor: Novia Tri Astuti
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