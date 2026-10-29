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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.37 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini besok perlu diperhatikan melalui keseimbangan antara aktivitas, waktu istirahat, dan kemampuan mengelola pikiran yang terlalu sibuk.

Ketika banyak hal menarik perhatian, kamu mungkin kesulitan berhenti memikirkan pekerjaan, rencana pribadi, atau percakapan yang belum menemukan penyelesaian.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, waktu istirahat bisa terasa kurang berkualitas meskipun tubuh sudah berhenti melakukan aktivitas.

Karena itu, cobalah mengurangi kegiatan yang membuat pikiran terus bekerja menjelang waktu tidur agar tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk beristirahat dengan lebih baik.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan tugas penting lebih awal dan mencatat pekerjaan yang perlu ditangani keesokan hari.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi kecenderungan memikirkan terlalu banyak hal ketika seharusnya kamu mulai beristirahat.

Membaca bacaan ringan, mendengarkan musik yang menenangkan, atau mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur juga dapat menjadi bagian dari rutinitas malam yang lebih teratur.

Editor: Novia Tri Astuti
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