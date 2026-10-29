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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.17 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Kamis, 29 Oktober 2026: Saatnya Berani Mengambil Langkah

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Karier Gemini besok membutuhkan pendekatan yang lebih terarah, terutama ketika kamu menghadapi pembicaraan penting atau pekerjaan yang selama ini belum menemukan penyelesaian.

Aktivitas profesional mungkin berjalan cukup stabil, tetapi sejumlah persoalan dapat menuntut keberanian untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan mengambil keputusan yang tepat.

Jika terdapat hal yang sudah lama ingin dibicarakan dengan atasan atau rekan kerja, cobalah mencari waktu yang sesuai agar persoalan tersebut tidak terus tertunda.

Sampaikan inti pembicaraan secara jelas, sertakan informasi yang relevan, dan jelaskan langkah yang menurutmu dapat membantu menemukan solusi.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini dikenal memiliki kemampuan komunikasi dan kecenderungan menghasilkan gagasan yang beragam.

Kelebihan tersebut dapat membantu kamu menghadapi berbagai situasi profesional, terutama ketika pekerjaan membutuhkan pertukaran informasi, kreativitas, dan kemampuan memahami sudut pandang berbeda.

Namun, terlalu banyak mempertimbangkan pilihan terkadang membuatmu kesulitan menentukan langkah berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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