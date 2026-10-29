Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Ketenangan

JawaPos.com - Kesehatan Taurus besok perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang mendukung kebugaran tubuh sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat.

Kamu mungkin merasa sulit bersantai sejak pagi karena pikiran sudah dipenuhi berbagai pekerjaan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Jika mengalami kondisi tersebut, cobalah memulai hari dengan aktivitas ringan yang membantu tubuh bergerak sekaligus membuat pikiran terasa lebih segar.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menjalani olahraga ringan sesuai kemampuan dapat menjadi pilihan untuk memulai aktivitas dengan lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski ingin menjaga kebugaran, Taurus sebaiknya tidak memaksakan latihan berat ketika tubuh belum siap atau sedang mengalami kelelahan.

Konsistensi dalam menjalani aktivitas fisik lebih penting daripada melakukan olahraga secara berlebihan hanya untuk mengejar target tertentu.