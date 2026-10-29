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Penulis: Muhammad Rais Raya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.55 WIB

3 Weton yang Makin Kaya di Akhir Tahun 2026, Tambah Umur Makin Banjir Rezekinya

Weton yang diramalkan makin kaya di akhir tahun 2026 saat bertambahnya umur diikuti dengan banjir rezeki. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan makin kaya di akhir tahun 2026 saat bertambahnya umur diikuti dengan banjir rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Bertambahnya usia akan terasa ideal bila dibarengi dengan kematangan diri atau kedewasaan.

Selain itu, akan terasa lebih membanggakan bila seseorang juga memperoleh hidup mapan di usia matangnya.

Menjelang pergantian tahun ini sendiri diprediksi akan ada beberapa pihak yang bisa meraih sukses hingga menapaki satu fase baru dalam hidupnya yang lebih indah. 

Melansir dari kanal YouTube Barca raja cirebon, berikut weton yang diramalkan makin kaya di akhir tahun 2026 saat bertambahnya umur diikuti dengan banjir rezeki.

1. Weton Sabtu Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon biasanya merupakan orang yang berkarakter.

Sewaktu menjalani hidup, mereka tidak takut melangkah di jalan yang berbeda jauh dari yang dipilih oleh kebanyakan orang.

menurut perhitungan, hal ini jadi salah satu faktor atau masih ada sangkut pautnya dengan keberhasilan di akhir tahun 2026 ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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