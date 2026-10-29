3 Weton yang Makin Kaya di Akhir Tahun 2026, Tambah Umur Makin Banjir Rezekinya

Weton yang diramalkan makin kaya di akhir tahun 2026 saat bertambahnya umur diikuti dengan banjir rezeki. (dok: magnific)
JawaPos.com - Bertambahnya usia akan terasa ideal bila dibarengi dengan kematangan diri atau kedewasaan.
Selain itu, akan terasa lebih membanggakan bila seseorang juga memperoleh hidup mapan di usia matangnya.
Menjelang pergantian tahun ini sendiri diprediksi akan ada beberapa pihak yang bisa meraih sukses hingga menapaki satu fase baru dalam hidupnya yang lebih indah.
Melansir dari kanal YouTube Barca raja cirebon, berikut weton yang diramalkan makin kaya di akhir tahun 2026 saat bertambahnya umur diikuti dengan banjir rezeki.
1. Weton Sabtu Pon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon biasanya merupakan orang yang berkarakter.
Sewaktu menjalani hidup, mereka tidak takut melangkah di jalan yang berbeda jauh dari yang dipilih oleh kebanyakan orang.
menurut perhitungan, hal ini jadi salah satu faktor atau masih ada sangkut pautnya dengan keberhasilan di akhir tahun 2026 ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022